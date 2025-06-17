Рублёв одержал первую победу на травяном покрытии с 2023 года

В сезоне-2024 Рублёв проиграл обе игры на травяных турнирах: сначала в первом круге в Галле уступил американцу Маркосу Гирону, затем на старте «Уимблдона» потерпел поражение от аргентинца Франсиско Комесаньи. До победы над Офнером последний успех Рублёва на траве датирован 9 июля 2023 года, когда россиянин в пяти сетах переиграл Александра Бублика из Казахстана в ⅛ финала Уимблдона.