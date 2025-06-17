Рыбакина избежала встречи с топовой соперницей: что случилось?

По информации «Чемпионата» китайская звезда, занимающая четвертую строчку мирового рейтинга, отказалась от участия из-за травмы.
Теперь соперницей казахстанской теннисистки станет «лаки-лузер» — 33-я ракетка мира американка Эшлин Крюгер, неожиданно получившая шанс проявить себя. Их встреча пройдет уже сегодня, 17 июня.
Напомним, турнир в Берлине проходит с 16 по 22 июня, а его призовой фонд составляет внушительные 925 661 евро. Действующей чемпионкой соревнований остается Джессика Пегула, которая в финале прошлого года обыграла Анну Калинскую.