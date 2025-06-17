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Кафельников рассказал, как вырастить чемпиона турнира «Большого шлема»

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, ныне вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников сформулировал рецепт для того, чтобы вырастить игрока-чемпиона турнира «Большого шлема».

Источник: Чемпионат.com

«Есть только один рецепт — стремление и желание выполнять работу через не могу. Если юниор или юниорка не готовы справляться с трудностями, то результата не будет. Если через трудности проходит, понимает, что да, тяжело, но сейчас я приложу чуть больше усилий, через не могу выполню задание, пробегу лишний километр кросса — тогда придёт успех. Это самый простой и одновременно самый тяжёлый рецепт, который подвластен лишь единицам», — сказал Кафельников корреспонденту «Чемпионата» Артему Тайманову.