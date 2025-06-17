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Андреева и Медведев сыграют в паре на US Open

Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют в паре на US Open в смешанном разряде.

Источник: Reuters

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Россияне Мирра Андреева и Даниил Медведев сыграют в паре в смешанном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, сообщается на сайте турнира.

Турнир смешанных пар состоится в рамках недели болельщиков перед играми основной сетки US Open, которая стартует 24 августа. В соревновании, запланированном на 19—20 августа, примут участие 16 пар, победитель получит 1 миллион долларов.

Все матчи, кроме финала, пройдут в формате двухсетовых матчей до четырех победных геймов в сете. В финале — до шести побед в сете.

Андреевой 18 лет, она является седьмой ракеткой мира. Победитель US Open 2021 года Медведев, которому 29 лет, располагается на 11-й строчке рейтинга ATP. Они играли в паре на Олимпийских играх 2024 года, где проиграли в первом круге.