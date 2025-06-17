Андреева и Медведев сыграют в паре на US Open

Андреевой 18 лет, она является седьмой ракеткой мира. Победитель US Open 2021 года Медведев, которому 29 лет, располагается на 11-й строчке рейтинга ATP. Они играли в паре на Олимпийских играх 2024 года, где проиграли в первом круге.