Мирра и Медведев против Алькараса и Радукану: на US Open будет микст мечты в новом формате

«Хочу сыграть, и мы пока договорились с французом Артюром Фисом. Но, как мне сказал агент, пока там просто нереальные какие-то условия попадания в этот турнир. Потому что даже с моим рейтингом и с его мы туда не попадаем. То есть это какой-то нереальный кат будет (условия попадания на турнир по наихудшему рейтингу. — Прим. “Чемпионата”). Мы будем стараться улучшить наш рейтинг, чтобы уже попасть вместе. Ну, а вообще мы с ним пока договорились, что если вдруг у меня появятся какие-то новые предложения от более высокорейтинговых игроков, то мы посмотрим. А пока просто оба будем работать над нашим рейтингом (смеётся). Куча уайлд-кард уже тоже даётся другим игрокам. Я не хочу называть фамилии, пока все списки не будут объявлены. Но уже пять из восьми отданы. Поэтому на это тоже рассчитывать мне пока в данной ситуации нет какого-то смысла», — говорила она в интервью «Чемпионату» в мае.