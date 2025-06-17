Шнайдер добралась в Берлине до чемпионки ТБШ. А Рублёв в Галле провёл два матча за день

На старте очного противостояния игроки долгое время удерживали свои подачи. Никакой борьбы на приёме не было. Но затем Андрей начал цепляться. В шестом гейме, который получился очень затяжным, у Рублёва было два брейк-пойнта, однако наш соотечественник свои шансы не реализовал. Себастьян отвёл все угрозы и сравнял цифры на табло — 3:3. И всё же 14-я ракетка мира додавил противника в концовке партии, оформив брейк — 5:3. Затем он уверенно подал на сет — 6:3. Статистика: 12/7 у россиянина по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 9/13 — у австрийца.