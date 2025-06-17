Елена Рыбакина устроила триллер с неожиданной соперницей

Матч длился один час и 35 минут. Примечательно, что во втором сете Рыбакина вела 3:1, но оказалась в затруднительном положении — 3:4. Впоследствии Крюгер вела со счетом 6:5, но Рыбакина забрала свое на тай-брейке.