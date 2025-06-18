Газоновый слой: как наши теннисисты готовятся к Уимблдону

Сильно рассчитывать на ближайшем «мейджоре» на МиДи всё же не стоит. Дело в том, что первая ракетка России Андреева чувствует себя на траве хуже, чем на других покрытиях. Об этом говорит и статистика прошлогодних выступлений на турнирах Большого шлема. Уимблдон-2024 для Мирры закончился уже в стартовом круге. Хотя в этом есть и плюс. Значит, Андреевой в конце июня не нужно будет защищать рейтинговые очки, она их может только приобрести.