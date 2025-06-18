Газоновый слой: как наши теннисисты готовятся к Уимблдону

В конце июня начнется розыгрыш основной сетки третьего в сезоне «мейджора» — Уимблдона. Пока же россияне привыкают к травяному покрытию на менее статусных турнирах в Германии, Великобритании и Нидерландах. О том, как складывается для наших теннисистов ситуация в преддверии Уимблдона, — в материале «Известий».
Успехи в паре
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ранее говорил, что больших успехов на этом покрытии от наших спортсменов в текущем сезоне ждать не стоит. Главные надежды он связывает с женской звездной парой Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.
Как МиДи чувствуют себя на траве, нам еще предстоит узнать. Россиянки организовали свой дуэт в прошлом августе на Олимпиаде в Париже, когда Уимблдон уже прошел. В результате на этом покрытии они вместе еще ни разу не выступали. Дебют должен состояться в среду, 18 июня. В первом круге на турнире в Берлине Мирра и Диана сыграют против Тимеи Бабош и Луизы Стефани. В столице Германии наши девушки «посеяны» под третьим номером.
На первой травяной неделе Андреева не играла, а Шнайдер организовала довольно неплохой дуэт с экс-россиянкой Анной Данилиной, которая представляет Казахстан. На турнире в Лондоне категории WTA 500 девушки дошли до финала, где лишь на решающем тай-брейке уступили американо-нидерландскому дуэту Эйжи Мухаммад и Деми Схурс — 5:7, 7:6 (7:3), 4:10.
Зато титул завоевала бывшая напарница Данилиной россиянка Ирина Хромачева. В прошлом сезоне они организовали мощный дуэт, который взял четыре титула и претендовал на приз WTA как лучшая пара года. Однако в 2025-м больших побед Анна и Ирина вместе не одержали. Хромачева на первой травяной неделе играла на турнире ниже статусом — WTA 250 в нидерландском Хертогенбосе. Вместе с венгеркой Фанни Штоллар в финале наша теннисистка была сильнее американо-российской пары Николь Меличар и Людмилы Самсоновой — 7:5, 6:3. Для Хромачевой этот титул стал уже седьмым с апреля 2024 года.
Проблемы Мирры
Сильно рассчитывать на ближайшем «мейджоре» на МиДи всё же не стоит. Дело в том, что первая ракетка России Андреева чувствует себя на траве хуже, чем на других покрытиях. Об этом говорит и статистика прошлогодних выступлений на турнирах Большого шлема. Уимблдон-2024 для Мирры закончился уже в стартовом круге. Хотя в этом есть и плюс. Значит, Андреевой в конце июня не нужно будет защищать рейтинговые очки, она их может только приобрести.
Свой травяной сезон Мирра начала на этой неделе с провала. В первом круге турнира категории WTA 500 в Берлине россиянка, «посеянная» под шестым номером, уступила Магдалене Френх из Польши. Причем начиналось всё для Андреевой хорошо: первый сет остался за нашей теннисисткой. Вот только во втором игра пошла не по плану. Мирра допускала слишком много ошибок, которые расшатали ей нервы. Споры с судьей и слезы только усугубили ситуацию. Всё закончилось не только камбэком Френх, но и жесткой «баранкой» для Андреевой в третьем сете — 2:6, 7:5, 6:0.
У второй ракетки России Шнайдер игра на траве получается гораздо лучше. В прошлом сезоне она завоевала титул на турнире WTA 500 в немецком Бад-Хомбурге. В 2025-м одиночные выступления у Дианы складываются непросто. Она ищет варианты, меняет тренеров, но пока результаты не сильно радуют. На первой травяной неделе «девушка в косынке» дошла до четвертьфинала турнира в Лондоне, где уступила американке Мэдисон Киз.
В одиночном разряде турнира в Хертогенбосе, который шел параллельно с лондонским, дальше всех из россиянок прошла Екатерина Александрова. Она играла в полуфинале против бельгийки Элизе Мертенс. Наверное, этот матч Александрова хочет побыстрее забыть. Во втором сете наша теннисистка упустила 11 матчболов. В итоге бельгийка прошла в финал, где взяла свой первый титул на траве в карьере. В прошлом сезоне трофей в Нидерландах поднимала Людмила Самсонова, но на этот раз ее путь остановился уже в первом круге, где она уступила квалифаеру Карсон Брэнстин из Канады.
На второй неделе наши лидеры выступают на турнире WTA 500 в Берлине, который в одиночном разряде уже лишился Мирры Андреевой. Также параллельно проходит WTA 250 в английском Ноттингеме, однако из россиян в сетке там осталась только Анна Блинкова.
Мужской старт
У мужчин последним из российских топов на траву ступил Андрей Рублев. Для старта он выбрал турнир в немецком Галле, где во вторник, 17 июня, в матче первого круга очень уверенно прошел Себастьяна Офнера. Австриец поначалу пугал своей подачей, но выглядел беспомощным на приеме. За матч россиянин показал идеальную статистику победных розыгрышей на первой подаче — 100% (31 из 31).
Под конец стартового сета наш теннисист сбил напор Офнера хорошим глубоким приемом, после чего шансов на камбэк сопернику не дал. По похожему сценарию прошла и вторая партия. Реализовав матчбол, Рублев, кажется, даже удивился, что поединок сложился для него настолько гладко. По всем ключевым показателям Андрей был сильнее своего оппонента: меньше ошибался (25:13 по невынужденным) и больше пробивал навылет (17:13 по виннерсам). Во втором круге Рублев встретится с аргентинцем Томасом Этчеверри. Между собой теннисисты играли один раз — в прошлом сезоне на канадском «мастерсе». Победу в двух сетах тогда одержал россиянин.
Здесь же, в Галле, выступают и друзья Андрея — Даниил Медведев и Карен Хачанов. Первая ракетка России тоже успешно преодолел стартовый круг. Даниил, «посеянный» под третьим номером, легко разобрался с хозяином турнира Даниэлем Альтмайером, который получил от организаторов уайлд-кард. Дальше Медведева ждет француз Кентен Алис. Статистика личных встреч в туре тоже в пользу россиянина — 1:0, с победой в 2023-м на «мастерсе» в Майами. Поединок Алиса и Медведева состоится в среду, 18 июня. В этот же день выйдет на корт и Хачанов — он сыграет в первом круге против бельгийца Зизу Бергса.
Карен и Даниил начинали травяной сезон на прошлой неделе на турнире в Хертогенбосе. Закончили его россияне на одной стадии — в четвертьфинале. Сначала Хачанов не смог пройти канадца Габриэля Диалло, а на следующий день из сетки выбыл Медведев, уступив американцу Райли Опелке.
На следующей неделе у мужчин пройдут турниры категории ATP 250 на Мальорке и в английском Истборне, а дальше нас ждет Уимблдон.
Михаил Кузнецов