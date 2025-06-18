Сенсацией обернулся матч Путинцевой за четвертьфинал турнира в Ноттингеме

Несмотря на заметное преимущество в рейтинге, матч для казахстанки сложился непросто с самого начала. Первый сет прошел под диктовку Шрамковой — Путинцева допустила несколько невынужденных ошибок и не смогла навязать борьбу. Во втором сете Юлия прибавила, добавила в агрессии и за счет единственного брейка смогла сравнять счет по партиям. Однако в решающем сете словенка вновь захватила инициативу и сумела дожать более опытную соперницу в концовке.