Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Берлине

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 926 тысяч долларов.
В матче второго круга Соболенко обыграла швейцарку Ребеку Масарову (112-й номер рейтинга WTA) со счетом 6:2, 7:6 (8:6).
Встреча стартовала в среду вечером, но была остановлена спустя 40 минут при счете 6:2 из-за того, что трава на корте стала мокрой на фоне сильного дождя. Суммарно на корте теннисистки провели 1 час 53 минуты.
В ¼ финала Соболенко сыграет с победительницей в паре Катерина Синякова (Чехия, 74) — Елена Рыбакина (Казахстан, 11).