Дерби в Галле не будет. Рублёв бил себя ракеткой и упустил двойной матчбол в марафоне

На старте поединка теннисисты уверенно забирали свои подачи — 2:1. Настрой Рублёва был запредельным, и ему удалось сделать брейк в четвёртом гейме, проведя несколько активных розыгрышей — 3:1. Однако уже в следующем гейме россиянин не смог развить преимущество, из-за чего сорвался и несколько раз показал свои невидимые особо до этого зрителям эмоции, ударив себя ракеткой, — обратный брейк — 3:2. Россиянин начал нервничать из-за каждой невынужденной ошибки, упуская при этом нити игры. А Этчеверри, в свою очередь, удалось взять ход матча под контроль. Аргентинец забрал пять геймов кряду и с ними весь первый сет — 6:3 за 37 минут. Рублёву даже не помогла смена ракетки в седьмом гейме на своей подаче.