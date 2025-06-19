Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакина сотворила камбэк и встретится с первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (№ 11) обыграла чешку Катерину Синякову (№ 74) во втором круге турнира категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Источник: WTA

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). При этом казахстанка уступала в пером сете 2:4, а во втором — 1:3. Несмотря на это, переломила ход игры и сотворила победный камбэк.

Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. Синякова сделала один эйс и допустила две двойные ошибки, в то время как Рыбакина выполнила две подачи навылет и совершила столько же двойных ошибок.

Напомним, что в первом круге Рыбакина прошла американку Эшлин Крюгер (№ 33).

В четвертьфинале Рыбакина встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко (№ 1), которая в ⅛ финала победила швейцарку Ребеку Машарову — 6:2, 7:6 (8:6).