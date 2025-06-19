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Рыбакина сделала заявление о волевой победе и матче с Соболенко

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 11 WTA) пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA 500 в Берлине, уверенно обыграв чешку Катерину Синякову (№ 74), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5) в пользу Рыбакиной. По ходу первого сета Елена уступала 2:4, а во втором — 1:3, однако сумела переломить ход игры и одержать волевую победу.

— Это был тяжелый матч. Я немного испытывала трудности с подачей, поэтому матч получился сложнее, чем ожидалось. Но я рада, что смогла выиграть в двух сетах. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас, — заявила Рыбакина после встречи.

В следующем раунде теннисистку из Казахстана ждет матч против первой ракетки мира из Беларуси Арины Соболенко. Их очное противостояние станет уже одиннадцатым в карьере.

— Мы обе играем агрессивно. Думаю, ни одна из нас не любит защищаться. Так что матч, скорее всего, снова будет зрелищным, — отметила Рыбакина.

На данный момент Соболенко ведет в личных встречах со счетом 6:4, однако Рыбакина выиграла четыре из последних шести матчей между ними.