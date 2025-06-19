Рыбакина сделала заявление о волевой победе и матче с Соболенко

— Это был тяжелый матч. Я немного испытывала трудности с подачей, поэтому матч получился сложнее, чем ожидалось. Но я рада, что смогла выиграть в двух сетах. Спасибо всем, кто пришел и поддержал нас, — заявила Рыбакина после встречи.