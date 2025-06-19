Лучший теннисист Казахстана сотворил крупнейшую сенсацию в карьере

В этой встрече 28-летний Александр выполнил 15 эйсов при шести двойных ошибках, а также реализовал два из шести брейк-поинта. Что касается 23-летнего Синнера, то у него на счету шесть подач навылет при трех двойных ошибках, а также всего лишь один реализованный брейк-поинт из девяти попыток.