Бублик преподнес еще одну сенсацию и вышел в полуфинал

На этот раз он обыграл в четвертьфинале представителя Чехии Томаша Махача (№ 23) — 7:6 (7:2), 6:3.
Встреча длилась 1 час 24 минуты. Бублик сделал 19 эйсов и допустил две двойные ошибки, а Махач выполнил пять подач навылет и совершил столько же двойных ошибок.
Соперником Бублика по полуфиналу станет победитель матча Томас Мартин Этчеверри (№ 63, Аргентина) — Карен Хачанов (№ 22, Россия).
Напомним, что во втором раунде Бублик преподнес громкую сенсацию, выбив из турнира лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера (№ 1).
В 2023 году Бублик уже становился чемпионом турнира в Галле.