Матч Рыбакиной с первой ракеткой мира завершился громким камбэком

Четвертьфинальный матч завершился в пользу Соболенко со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6). При этом Рыбакина в третьем сете вела на тай-брейке 6:2, но умудрилась растерять преимущество, позволив белоруске оформить впечатляющий камбэк.