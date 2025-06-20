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Матч Рыбакиной с первой ракеткой мира завершился громким камбэком

Сегодня первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 11 WTA) встретилась с лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко (№ 1) на турнире категории WTA 500 в Берлине, передают Vesti.kz.

Источник: WTA

Четвертьфинальный матч завершился в пользу Соболенко со счетом 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6). При этом Рыбакина в третьем сете вела на тай-брейке 6:2, но умудрилась растерять преимущество, позволив белоруске оформить впечатляющий камбэк.

Встреча длилась 2 часа 45 минут. Рыбакина сделала 14 эйсов и допустила две двойные ошибки, а Соболенко оформила шесть подач навылет при пяти двойных ошибках.

В полуфинале Соболенко сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой (№ 164), которая в ¼ финала прошла прошла Онс Жабер (№ 61) из Туниса.