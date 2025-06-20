Самсонова одержала 20-ю победу в сезоне. А Хачанов стал последним полуфиналистом Галле

Решающую партию этой битвы можно сравнить с самым настоящим триллером! Девушки уверенно брали свои подачи до счёта 4:4. В девятом гейме Арина оформила брейк под ноль и вышла подавать на матч — 5:4 в пользу Соболенко. Однако завершить встречу в свою пользу у трёхкратной победительницы мэйджоров не получилось. Она позволила противнице вернуться в игру и сравнять цифры на табло — 5:5. В итоге теннисистки, как и в первом сете, дошли на тай-брейке. В 13-м гейме Елена заработала четыре матчбола, однако после этого случилось невообразимое! Арина сотворила потрясающий камбэк, взяв сразу шесть (!) очков подряд, а вместе с ними и матч — 7:6 (8:6), 3:6, 7:6 (8:6) за 2 часа 42 минуты. Статистика: 29/41 у Соболенко по ударам навылет/невынужденным ошибкам, 45/41 — у Рыбакиной.