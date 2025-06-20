Медведев — Зверев, Хачанов — Бублик: русские корни полуфиналистов Галле

«Трудно сказать. Пусть об этом говорят другие. Всё-таки первые 18 лет я прожил в России, поэтому считаю себя куда более русским по характеру, менталитету и, скажем так, ценностям. Это нормально, каждая страна очень разная. К тому же в туре мы все дружим, но кто с кем ужинает? Французы — с французами, итальянцы — с итальянцами, а американцы — с американцами, потому что у ребят из одной страны больше общих интересов и тем для разговоров. Единственное, могу сказать, что, когда мне был 21 год и я ещё толком не говорил по-французски, я играл на “челленджере” в США, и, если американцы спрашивали, откуда я, я отвечал: “Угадайте”. И все говорили: “Из Франции”. И всё же у меня ощущение, что у меня нет французского акцента, когда я говорю по-английски, но, видимо, что-то всё-таки есть… Хотя во мне много французского, это точно», — цитирует его издание L'Equipe.