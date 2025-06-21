У Медведева вновь пошла кровь из носа во время матча

В субботу Медведев играет в полуфинале с немцем Александром Зверевым. В первом сете при счете 4:4 (15−15) на подаче Зверева у россиянина пошла кровь из носа, он был вынужден взять медицинскую паузу, которая продолжалась менее пяти минут.