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У Медведева вновь пошла кровь из носа во время матча

У Медведева вновь пошла кровь из носа на теннисном турнире в Галле.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. У первой ракетки России Даниила Медведева вновь пошла кровь из носа на теннисном турнире в немецком Халле.

В субботу Медведев играет в полуфинале с немцем Александром Зверевым. В первом сете при счете 4:4 (15−15) на подаче Зверева у россиянина пошла кровь из носа, он был вынужден взять медицинскую паузу, которая продолжалась менее пяти минут.

В пятницу Медведеву также потребовалась помощь врача из-за кровотечения во время второго сета четвертьфинального матча против американца Алекса Микельсена (6:4, 6:3).