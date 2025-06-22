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Чешка из второй сотни мирового рейтинга выиграла травяной турнир в Берлине

Чешка Вондроушова стала победительницей травяного теннисного турнира в Берлине.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Чешская теннисистка Маркета Вондроушова стала победительницей травяного турнира WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 926 тысяч долларов.

В финале Вондроушова, занимающая 164-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), переиграла китаянку Ван Синьюй (49) со счетом 7:6 (12:10), 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 16 минут.

Ранее в полуфинале турнира Вондроушова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Для 25-летней победительницы Уимблдона-2023 этот титул стал первым в нынешнем сезоне и третьим в карьере.