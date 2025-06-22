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«Проклятие» расколдовано. Бублик сенсационно выиграл престижный турнир

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 45) выиграл турнир категории ATP 500 в Галле (Германия), сообщают Vesti.kz.

Источник: AFP 2023

В финальном матче он встречался с российским теннисистом Даниилом Медведевым (№ 11).

Первый сет остался за Бубликом — 6:3. Примечательно, что соперники шли вровень — 3:3, но решающий отрезок партии остался за казахстанцем. Второй сет оказался более упорным: Медведев постоянно выходил вперед — Бублик отыгрывался. Партия завершилась в пользу Бублика — 7:6 (4). Игра продолжалась один час и 21 минуту.

Отметим, что Бублик до этого никогда не обыгрывал Медведева.

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№ 1), чеха Томаша Махача (№ 23) и россиянина Карена Хачанова (№ 22).

Общий призовой фонд турнира — 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.