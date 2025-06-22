«Проклятие» расколдовано. Бублик сенсационно выиграл престижный турнир

В финальном матче он встречался с российским теннисистом Даниилом Медведевым (№ 11).
Первый сет остался за Бубликом — 6:3. Примечательно, что соперники шли вровень — 3:3, но решающий отрезок партии остался за казахстанцем. Второй сет оказался более упорным: Медведев постоянно выходил вперед — Бублик отыгрывался. Партия завершилась в пользу Бублика — 7:6 (4). Игра продолжалась один час и 21 минуту.
Отметим, что Бублик до этого никогда не обыгрывал Медведева.
Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№ 1), чеха Томаша Махача (№ 23) и россиянина Карена Хачанова (№ 22).
Общий призовой фонд турнира — 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.