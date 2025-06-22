«Проклятие» расколдовано. Бублик сенсационно выиграл престижный турнир

Первый сет остался за Бубликом — 6:3. Примечательно, что соперники шли вровень — 3:3, но решающий отрезок партии остался за казахстанцем. Второй сет оказался более упорным: Медведев постоянно выходил вперед — Бублик отыгрывался. Партия завершилась в пользу Бублика — 7:6 (4). Игра продолжалась один час и 21 минуту.