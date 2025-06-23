Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанский весельчак-матерщинник растерзал лучшего игрока России. Медведев отомстил — залил соперника алкоголем

Александр Бублик включил режим терминатора.

Источник: Reuters

Даниил Медведев против Александра Бублика — ультраяркая вывеска финала теннисного турнира ATP 500 в немецком Халле.

Даня — главный теннисист России последних лет, экс-первая ракетка мира, который сейчас переживает спад — два года и месяц без трофеев. А финал в Халле стал для него первым с марта 2024 года.

Саша — уроженец Гатчины, который представляет Казахстан. Бублик — главный шоумен тенниса. Его матерные высказывания во время матчей и яркие интервью привлекают большое количество фанатов. Но в последний месяц Александр начал еще и хорошо играть на корте. Например, на пути к финалу он выбил с турнира первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера.

Источник: Reuters

В немецком финале фаворитом считался Медведев, но Бублик быстро показал, кто главный на корте. В первом сете Александр сделал важнейший брейк при счете 4:3. И свою подачу он уже не отдал. В этом матче хорошо подавали оба игрока, поэтому этот успех оказался ключевым. 6:3 — в пользу казахстанского игрока.

Второй сет проходил в равной борьбе. Теннисисты раз за разом брали свои подачи, несмотря на брейк-поинты соперников. В конце партии у Медведева была отличная возможность перевести все в решающую партию — сетбол при счете 6:5, а затем и 4:1 на тай-брейке. Но Бублик в этом матче был необыкновенно хладнокровен — не матерился на «дырявых собак», хорошо держал мяч в долгих розыгрышах и блестяще укорачивал. Это было выступление на уровне мировых лидеров. Кажется, Александр так не играл никогда в карьере. Теперь можно замахнуться и на Уимблдон?

Источник: Reuters

6:3, 7:6 (4) — Бублик забрал титул. О его мощи после матча пошутил Медведев.

«Надеюсь, ты попадешь в секцию Карлоса [Алькараса] на “Уимблдоне”. Тогда может получиться сенсация в третьем-четвертом круге. Продолжай в том же духе. И надеюсь, на “Уимблдоне” ты окажешься в секции Карлоса или Янника [Синнера]», — сказал Медведев на награждении.

Источник: Reuters

«Ты был проклятьем для меня, я никак не мог тебя обыграть (до этого Александр проиграл Даниилу шесть матчей, — Sport24). С ним очень сложно — особенно с моим стилем. Но сегодня все сошлось — психологически, физически», — заявил Бублик в ответ.

После этого спортсменам вручили две огромные бутылки шампанского, и у Дани появился шанс «отомстить» сопернику — россиянин залил казахстанца алкогольным напитком.

Источник: Reuters

Автор: Константин Лесик

Узнать больше по теме
Биография Даниила Медвеведа: карьера и личная жизнь теннисиста
Россия всегда давала миру имена звездных теннисистов. Марата Сафина и Евгения Кафельникова в свое время сменил Николай Давыденко. Среди женщин громкие победы одерживали Динара Сафина, Мария Шарапова. Новое поколение звезд российского тенниса — это Даниил Медведев и Андрей Рублев. Биография первого показывает, как неодаренный физическими данными спортсмен может прийти к победам над легендами уровня Надаля и Джоковича.
Читать дальше