Казахстанский весельчак-матерщинник растерзал лучшего игрока России. Медведев отомстил — залил соперника алкоголем

Второй сет проходил в равной борьбе. Теннисисты раз за разом брали свои подачи, несмотря на брейк-поинты соперников. В конце партии у Медведева была отличная возможность перевести все в решающую партию — сетбол при счете 6:5, а затем и 4:1 на тай-брейке. Но Бублик в этом матче был необыкновенно хладнокровен — не матерился на «дырявых собак», хорошо держал мяч в долгих розыгрышах и блестяще укорачивал. Это было выступление на уровне мировых лидеров. Кажется, Александр так не играл никогда в карьере. Теперь можно замахнуться и на Уимблдон?