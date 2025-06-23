Казахстанский весельчак-матерщинник растерзал лучшего игрока России. Медведев отомстил — залил соперника алкоголем

Даниил Медведев против Александра Бублика — ультраяркая вывеска финала теннисного турнира ATP 500 в немецком Халле.
Даня — главный теннисист России последних лет, экс-первая ракетка мира, который сейчас переживает спад — два года и месяц без трофеев. А финал в Халле стал для него первым с марта 2024 года.
Саша — уроженец Гатчины, который представляет Казахстан. Бублик — главный шоумен тенниса. Его матерные высказывания во время матчей и яркие интервью привлекают большое количество фанатов. Но в последний месяц Александр начал еще и хорошо играть на корте. Например, на пути к финалу он выбил с турнира первую ракетку мира, итальянца Янника Синнера.
В немецком финале фаворитом считался Медведев, но Бублик быстро показал, кто главный на корте. В первом сете Александр сделал важнейший брейк при счете 4:3. И свою подачу он уже не отдал. В этом матче хорошо подавали оба игрока, поэтому этот успех оказался ключевым. 6:3 — в пользу казахстанского игрока.
Второй сет проходил в равной борьбе. Теннисисты раз за разом брали свои подачи, несмотря на брейк-поинты соперников. В конце партии у Медведева была отличная возможность перевести все в решающую партию — сетбол при счете 6:5, а затем и 4:1 на тай-брейке. Но Бублик в этом матче был необыкновенно хладнокровен — не матерился на «дырявых собак», хорошо держал мяч в долгих розыгрышах и блестяще укорачивал. Это было выступление на уровне мировых лидеров. Кажется, Александр так не играл никогда в карьере. Теперь можно замахнуться и на Уимблдон?
6:3, 7:6 (4) — Бублик забрал титул. О его мощи после матча пошутил Медведев.
«Надеюсь, ты попадешь в секцию Карлоса [Алькараса] на “Уимблдоне”. Тогда может получиться сенсация в третьем-четвертом круге. Продолжай в том же духе. И надеюсь, на “Уимблдоне” ты окажешься в секции Карлоса или Янника [Синнера]», — сказал Медведев на награждении.
«Ты был проклятьем для меня, я никак не мог тебя обыграть (до этого Александр проиграл Даниилу шесть матчей, — Sport24). С ним очень сложно — особенно с моим стилем. Но сегодня все сошлось — психологически, физически», — заявил Бублик в ответ.
После этого спортсменам вручили две огромные бутылки шампанского, и у Дани появился шанс «отомстить» сопернику — россиянин залил казахстанца алкогольным напитком.
Автор: Константин Лесик