«Я был проклят». Бублик обратился к Медведеву после победы в финале

Эта победа стала для Бублика первой в личных встречах с Медведевым — до этого казахстанец проигрывал ему семь матчей подряд.
«Даниил, я был проклят играть с тобой вечно и не выигрывать даже сета. Рад, что это прервалось. Ты великий чемпион, желаю тебе большого успеха. Победить тебя здесь — достижение для меня. Ты очень давно работаешь со своей командой, выиграл “Шлем”, и я желаю тебе еще большего успеха и еще больше выигранных “Шлемов”, — сказал Бублик во время торжественной церемонии.
Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№ 1), чеха Томаша Махача (№ 23) и россиянина Карена Хачанова (№ 22). Общий призовой фонд турнира — 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.