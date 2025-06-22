«Я был проклят». Бублик обратился к Медведеву после победы в финале

«Даниил, я был проклят играть с тобой вечно и не выигрывать даже сета. Рад, что это прервалось. Ты великий чемпион, желаю тебе большого успеха. Победить тебя здесь — достижение для меня. Ты очень давно работаешь со своей командой, выиграл “Шлем”, и я желаю тебе еще большего успеха и еще больше выигранных “Шлемов”, — сказал Бублик во время торжественной церемонии.