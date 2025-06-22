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«Я был проклят». Бублик обратился к Медведеву после победы в финале

Казахстанский теннисист Александр Бублик обратился к Даниилу Медведеву после своей победы в финале турнира ATP в Галле. В решающем поединке 45-я ракетка мира взяла верх над россиянином, занимающим 11-е место в рейтинге ATP, со счетом 6:3, 7:6 (7:4), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Источник: AFP 2023

Эта победа стала для Бублика первой в личных встречах с Медведевым — до этого казахстанец проигрывал ему семь матчей подряд.

«Даниил, я был проклят играть с тобой вечно и не выигрывать даже сета. Рад, что это прервалось. Ты великий чемпион, желаю тебе большого успеха. Победить тебя здесь — достижение для меня. Ты очень давно работаешь со своей командой, выиграл “Шлем”, и я желаю тебе еще большего успеха и еще больше выигранных “Шлемов”, — сказал Бублик во время торжественной церемонии.

Напомним, на турнире в Галле на пути к финалу Бублик сотворил три сенсации подряд, обыграв первую ракетку мира итальянца Янника Синнера (№ 1), чеха Томаша Махача (№ 23) и россиянина Карена Хачанова (№ 22). Общий призовой фонд турнира — 2,52 миллиона евро (1,51 миллиарда тенге). Бублик уже завоевывал трофей в Галле в 2023 году.