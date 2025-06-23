Павлюченкова отыграла 6 матчболов на старте Истбурна! А Сафиуллин победил впервые с марта

По традициями этого игрового дня Блинкова тоже сыграла трёхсетовый матч. Правда, не такой затяжной и непредсказуемый, как Павлюченкова до неё. Первую партию Анна взяла со счётом 6:4, вторую уступила (2:6), и пришлось побороться в третьей. Самый напряжённый гейм выдался при счёте 3:2 после того, как Боузкова сделала обратный брейк. Несколько раз девушки играли при «ровно», и мини-партию всё же забрала Мари. Но, кажется, в этот момент чешка оставила все силы. Концовка партии уже полностью прошла под диктовку Блинковой, и завершилась она со счётом 6:3.