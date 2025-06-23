Павлюченкова отыграла 6 матчболов на старте Истбурна! А Сафиуллин победил впервые с марта

В теннисе началась одна из самых важных, ответственных и волнительных недель — та, что предваряет Уимблдон. И свою подготовку к травяному «Шлему» в понедельник, 23 июня, продолжили Екатерина Александрова, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анна Блинкова и Роман Сафиуллин.
Стартовал этот игровой день матчем Екатерины Александровой (№ 18) и Белинды Бенчич (№ 37) в Бад-Хомбурге. Девушки провели друг с другом восьмой матч, и россиянка выходила за тем, чтобы сравнять счёт личных встреч со швейцаркой.
Важно сказать, чем интересен «пятисотник» в Бад-Хомбурге, кроме его положения в календаре. Появился этот турнир совсем недавно, в 2021 году. За это время его выиграли Анжелика Кербер, Катержина Синякова, Каролин Гарсия и в том сезоне — Диана Шнайдер.
И если Александрова в том году выступала в Бад-Хомбурге, то Бенчич приехала на этот турнир впервые. Однако долгим выступление Белинды не выдалось. Как минимум из-за того, что прошлый матч она провела больше месяца назад, в Риме, где в стартовой встрече снялась. И, нельзя не сказать, хороша была в поединке в Бад-Хомбурге Екатерина.
Первую партию Александрова взяла с четвёртого сетбола, но при этом весьма оперативно — за 33 минуты и со счётом 6:1. На старте второго сета девушки не успели и гейма провести — матч прервали из-за дождя. Через час спортсменки вернулись на корт, и Екатерина хоть и с небольшими трудностями, но всё же завершила встречу в свою пользу — 6:1, 6:2. Совсем ничего не клеилось у Бенчич, заметно сказалось отсутствие игровой практики. Во втором круге россиянка встретится с Марией Саккари.
Сразу после этого на корте в Бад-Хомбурге состоялся ремейк прошлогоднего финала, в котором Диана Шнайдер (ныне № 12 рейтинга) переиграла Донну Векич (№ 22). Кроме того, что теннисистки вновь пересеклись на этом турнире, они ещё и встретились друг с другом на второй неделе подряд: в прошлый вторник россиянка переиграла хорватку на старте «пятисотника» в Берлине (6:2, 6:4).
До этого матча Векич два турнира кряду уступила в первом круге, подкопила спортивную злость и всю её выдала в реванше со Шнайдер. В первом сете Донне удалось сделать лишь один брейк, во втором — два, но этого в поединке с Дианой было достаточно. Хорватка всегда играла первым номером, регулярно рисковала на второй подаче и, хорошо чувствуя мяч, действовала глубоко и мощно.
Шнайдер же периодически переговаривалась со своим тренером Карлосом Мартинесом, разводила руками и в хорошие периоды включала дропшоты с уверенными подачами. Но всё же слишком пассивна в этом матче оказалась Диана, из-за чего и потерпела поражение со счётом 3:6, 3:6.
В рейтинге Шнайдер опустится минимум на 15-ю строчку. При этом по ходу недели Крейчикова, Касаткина, Александрова или Остапенко могут сдвинуть Диану ещё ниже. А Векич дальше в Бад-Хомбурге сразится с Линдой Носковой.
Ещё одной россиянкой, выступившей сегодня в Бад-Хомбурге, должна была стать Людмила Самсонова, однако она снялась, а вместо неё в сетку прошла лаки-лузер Вероника Кудерметова (№ 43). Ей предстояло впервые в карьере побороться с квалифаером Катержиной Синяковой (№ 78).
Первый сет выдался очень близким по силам и напряжённым. В начале партии они обменялись брейками, однако всё решили на тай-брейке, где Синякова нервничала, ругалась, но спасалась хорошими подачами. Стартовый сет со счётом 7:6 (7:4) забрала Катержина.
Во второй партии вновь равным образом распределялись силы, однако в самый последний миг, в двух шагах от тай-брейка, Кудерметовой не хватило выдержки, и Синякова при 6:5 сделала победный брейк.
Параллельно в Истбурне проходит турнир серии WTA-250, где в этот понедельник свой первый матч за месяц провела Анастасия Павлюченкова (№ 53). Ей в соперницы досталась Виктория Томова (№ 81), которой два года назад в квалификации Линца россиянка уступила.
И какой же непростой поединок провели девушки! 2,5 часа, море волнения и масса нереализованных матчболов. Но обо всём по порядку.
Павлюченкова начала эту встречу первым номером — была активна, позитивна и взяла стартовый сет со счётом 6:1. Во второй партии до последнего Анастасия была стойкой. Ровно до момента, когда при счёте 5:4 нужно было подать на матч. Несколько возможностей россиянка не реализовала из-за невынужденных и довела дело до тай-брейка, а Томова включилась, заиграла как никогда агрессивно и перевела поединок в решающую партию.
Этот матч, в общем-то, не мог завершиться как-то иначе: Павлюченкова уступала 1:6, отыграла шесть матчболов Виктории и закрыла встречу в свою пользу с итоговым счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). Для Анастасии это первая победа с начала мая (первый круг Рима). Дальше у россиянки — второй круг с Софьей Кенин или Кимберли Биррелл.
После Павлюченковой в Истбурне сыграла Анна Блинкова (№ 69). Она сразилась с Мари Боузковой (№ 47). Для девушек этот поединок стал пятым — до этого между ними был равный счёт (2−2).
По традициями этого игрового дня Блинкова тоже сыграла трёхсетовый матч. Правда, не такой затяжной и непредсказуемый, как Павлюченкова до неё. Первую партию Анна взяла со счётом 6:4, вторую уступила (2:6), и пришлось побороться в третьей. Самый напряжённый гейм выдался при счёте 3:2 после того, как Боузкова сделала обратный брейк. Несколько раз девушки играли при «ровно», и мини-партию всё же забрала Мари. Но, кажется, в этот момент чешка оставила все силы. Концовка партии уже полностью прошла под диктовку Блинковой, и завершилась она со счётом 6:3.
Состоялся в понедельник и мужской матч — Роман Сафиуллин (№ 75) в первом круге турнира серии ATP-250 на Мальорке сразился с Александром Мюллером (№ 40). До этого россиянин уже переигрывал француза. Случилось это два года назад на «Мастерсе» в Париже.
Примерно по тому же сценарию прошла новая встреча Романа и Александра. Как минимум первый круг, как и два года назад, Сафиуллин взял на тай-брейке — 7:6 (7:5). На протяжении всего матча шла подача, легко реализовывались брейк-пойнты и предпринимались попытки действовать агрессивно. Это, к сожалению, сказалось и на количестве невынужденных: 22 у Романа и 24 — у Александра. При этом в розыгрышах россиянин был чуть более стойким и удачливым.
Это помогло Сафиуллину забрать напряжённый матч за 1 час 55 минут, и с итоговым счётом 7:6, 7:5. Роман прервал серию из пяти поражений и выиграл встречу впервые с марта. Дальше — поединок с Хамадом Меджедовичем.
Арина Полуянова