Мирра может взлететь в топ-3, а Медведев — упасть на 14-е место. Расклады перед Уимблдоном

Кстати, в прошлый раз он вылетал из десятки в самом конце января 2023-го. Тогда тоже ненадолго, даже меньше чем на месяц — вне топ-10 Даниил находился с 30 января по 19 февраля. И в тот момент у Медведева началась такая мощная серия успешных выступлений, что всего через три месяца, 22 мая, он забрался уже на вторую строчку рейтинга! Дальше россиянин провёл всю остававшуюся часть сезона в ранге третьей ракетки мира и закончил год в этом же статусе. Успешная серия тогда включила в себя четыре титула и один финал за пять турниров, а затем ещё и победу в Риме, на грунтовом «Мастерсе». Сейчас подобных результатов от Даниила вроде бы никто не ждёт, но на фоне долгого отсутствия у него успехов и финал Галле в радость — это был первый титульный матч Медведева больше чем за год, после мартовского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2024.