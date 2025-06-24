Бублик снялся с теннисного турнира в Истбурне

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Представитель Казахстана Александр Бублик снялся с теннисного турнира ATP 250 в Истбурне (Великобритания), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
В воскресенье Бублик обыграл первую ракетку России Даниила Медведева в финале турнира категории ATP 500 в Халле (Германия). Также на турнире в Халле Бублик в ⅛ финала переиграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Для него это пятый трофей в карьере и первый в сезоне.
Место Бублика в основной сетке турнира в Истбурне займет американец Дженсон Бруксби, который во вторник встретится с аргентинцем Франсиско Комесаной.
Бублику 28 лет, он занимает 30-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).