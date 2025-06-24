Бублик снялся с теннисного турнира в Истбурне

В воскресенье Бублик обыграл первую ракетку России Даниила Медведева в финале турнира категории ATP 500 в Халле (Германия). Также на турнире в Халле Бублик в ⅛ финала переиграл первую ракетку мира итальянца Янника Синнера. Для него это пятый трофей в карьере и первый в сезоне.