Три россиянки — в полуфинале отбора Уимблдона: дебютантка Чараева выиграла 1-й матч на ТБШ

Екатерина Макарова сражалась с Аной Богдан. Россиянка располагается на 225-й строчке в мировой классификации, румынка идёт 247-й. Первый сет прошёл в целом в равной борьбе. Макарова, которая во втором гейме с немалым трудом удержала подачу, в третьем гейме добилась брейка. Однако Богдан ответила ей тем же — 2:2. В дальнейшем россиянка имела несколько хороших шансов на ещё один брейк, но не реализовала ни одного из четырёх брейк-пойнтов. Что касается Богдан, то в 10-м гейме румынка воспользовалась первым же сетболом на приёме — 6:4 за 51 минуту.