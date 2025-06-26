Захарова чудом прорвалась на Уимблдон! В финале отбора она спаслась с 1:5 в третьем сете

В проведение матча вмешалась погода. Теннисистки успели провести лишь три розыгрыша, после чего пошёл дождь, из-за которого игру пришлось остановить почти на час. В первом сете у Захаровой был прекрасный процент попадания первой подачи — 90%. Во второй половине партии он снизился до 71%. И вот при таких показателях россиянка не избежала проблем. Анастасия дважды не смогла подать на сет — в 10-м гейме и в 12-м. Вот и получилось, что до счёта 6:6 теннисистки дошли, сделав по четыре брейка! На тай-брейке Захарова проиграла первое очко, однако потом забрала семь мячей подряд и оформила победу в партии — 7:6 (7:1) за 56 минут чистого времени.