Мирра уступила в битве за полуфинал Бад-Хомбурга. А Павлюченкова выиграла дерби в Истбурне

Во втором матче на этой неделе Мирра тяжело входила в матч. Как и в поединке с Таусон, Андреева вновь проиграла стартовый сет. Выглядела россиянка по сравнению с Носковой неважно. У чешки же, как в лучшие дни, шла подача и проходили острые, хлёсткие приёмы. В теории могло Линду подводить только передвижение по корту, но седьмая ракетка мира редко отмечалась непредсказуемыми действиями или резаками, которые так были нужны Андреевой и точно присутствовали в её арсенале.