Матерится как отморозок: гений бросил Россию ради денег и бесит мир тенниса

Ну, а теперь — о том, что гордиться или сгорать от стыда, в зависимости от происходящего, могли бы сейчас не казахстанские болельщики, а мы. Да, Бублик родился и вырос в Гатчине, что неподалеку от Санкт-Петербурга, и до 19-летнего возраста выступал за Россию. По юниорам пробивался в четвертьфиналы турниров Большого шлема, а по-настоящему получил известность после выступления на Кубке Кремля 2016 года, где прошел квалификацию и обыграл входившего в тот момент в двадцатку мирового рейтинга испанца Роберто Баутисту Агута. Более того, только на тай-брейке решающего сета Бублик уступил в следующем раунде будущему победителю турнира — еще одному испанцу Пабло Карреньо Бусте.