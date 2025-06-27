Матерится как отморозок: гений бросил Россию ради денег и бесит мир тенниса

Он уехал из России, веря, что пробьется в элиту. Его матерные вопли и выходки собирают сотни тысяч просмотров, а на турнире в Германии он только что обыграл первую ракетку мира, а потом и лучшего из России.
«********** от меня, ненавижу и все»
Александр Бублик — самый матерящийся теннисист из первой сотни рейтинга. Но даже если не вспоминать маму аутов, собак дырявых и всех остальных попадающихся под руку, кому теннисист в моменты выплеска гнева грозит сексуальным насилием, то классикой стали его признания о ненависти к игре, которая позволила ему заработать почти десять миллионов долларов, купить жилье в Монте-Карло и «Феррари».
Бублик, если ему верить, за последнее точно раскаивается. «Я за это извинился перед теннисом, — признался он в интервью блогеру Вите Кравченко. — Сказал себе: “В себя приди”. Я перед собой знаю, что это неправда. Мимолетная глупость, которая вылетела из-за того, что мы постоянно находимся перед камерами. Потом уже заднюю давать нехорошо было, через 20 минут на интервью я сказал уже: “********** (Отвалите) от меня, ненавижу и все”.
Очевидно, что против такого теннисиста как Бублик, играть крайне неприятно. Хотя вроде как арбитры учат ругательства разных народов мира, чтобы штрафовать игроков — Александра это не останавливает. Но даже если не знать русский язык и не понимать, что человек по ту сторону сетки периодически не просто кроет всех и вся, а отпускает гадкие словечки и в твой адрес, у Бублика есть еще один способ вывести соперника из равновесия, за что искренне хочется треснуть ему ракеткой по лбу.
Надо понимать, что подача с руки когда-то была основным способом ввода мяча в игру. Но потом появилась куда более эффективная классическая подача сверху с различными вариациями — плоская, резаная и крученая. «Андерхенд» ушел в небытие, всплывая только в крайне неординарных ситуациях — например, в матче ⅛ финала «Ролан Гаррос»-1989, когда у Майкла Чанга в поединке против Ивана Лендла просто не было сил поднять руку для стандартной подачи из-за судорог.
Однако в обычных условиях подача снизу, несмотря на ее легальность, является не совсем этичной. Ты вроде как избегаешь честного сражения, пытаясь застать соперника врасплох. Понятно, что этика — вещь весьма субъективная, но в теннисе это понятие играет далеко не последнюю роль. Взять хотя бы то же правило извиняться перед соперником за мяч, задевший сетку.
Так вот, Бублик подачу снизу применяет, пожалуй, чаще, чем это требуют игровые условия. И даже порой себе во вред. А заодно и к извинениям за «сопли» прибегает не всегда. Так, наш Карен Хачанов в полуфинале недавнего турнира в немецком Галле даже возмутился, когда Бублик яростно обрадовался выигранному благодаря «нетболлу» очку в важный момент. «Ты все линии и тросы собрал, тоже не извинялся», — безапелляционно парировал казахстанец, хотя это, пожалуй, было неправдой. К тому же удар в линию не считается чем-то, за что нужно в теннисе просить прощения.
«Его бесплатно кормили, а деньги за это не посчитали»
Ну, а теперь — о том, что гордиться или сгорать от стыда, в зависимости от происходящего, могли бы сейчас не казахстанские болельщики, а мы. Да, Бублик родился и вырос в Гатчине, что неподалеку от Санкт-Петербурга, и до 19-летнего возраста выступал за Россию. По юниорам пробивался в четвертьфиналы турниров Большого шлема, а по-настоящему получил известность после выступления на Кубке Кремля 2016 года, где прошел квалификацию и обыграл входившего в тот момент в двадцатку мирового рейтинга испанца Роберто Баутисту Агута. Более того, только на тай-брейке решающего сета Бублик уступил в следующем раунде будущему победителю турнира — еще одному испанцу Пабло Карреньо Бусте.
Только вот буквально через считанные недели после того успеха Бублик объявил, что в дальнейшем будет представлять Казахстан. Для тех, кто не в курсе — в эту страну с 2008 года уехал не один десяток российских теннисистов. Самые известные — Елена Рыбакина, выигравшая в 2022 году личный Уимблдон, Ярослава Шведова, побеждавшая на турнирах Большого шлема в паре, Михаил Кукушкин, Юлия Путинцева, уверенные игроки топ-50 в мире. Теперь в этом списке не на последних местах и Бублик.
Исход наших талантов к южным соседям начался около 17 лет назад, когда казахстанскую федерацию тенниса возглавил управляющий делами президента страны и самый богатый ее человек Булат Утемуратов. Власть в Казахстане взялась за развитие тенниса примерно в тот момент, когда у нас перестали обращать на него внимание, как при Борисе Ельцине.
«Я ушел за деньгами. Я ушел как наемный работник, который в будущем приобрел большую эмоциональную связь с этими людьми», — честно признавался Бублик в интервью.
Вряд ли и остальные «перебежчики» могли бы назвать иную причину ухода под флаг Казахстана — ведь им предоставлялась оплата расходов на перелеты, проживание и тренеров. В России, при всем желании, всем хорошим игрокам Федерация тенниса России во главе с Шамилем Тарпищевым помочь никак не могла.
В период экономического кризиса федерация лишилась генерального партнера и, по словам Тарпищева, в России «держали только ведущих игроков». «Отъезд первой плеяды в Казахстан был согласованный, — рассказывал он “Мяч Пойнт”.
«Что касается Рыбакиной, Бублика, (Евгения Королева) — они уезжали несанкционированно, искали лучшую долю, — подчеркивал Тарпищев. — Когда Бублик уезжал, в прессе скандалы были, что ему не давали деньги. Мне звонили, я говорю: ну как можно объяснить родителям и ему, что если он три года жил в академии во Всеволожске под Санкт-Петербургом, три года мы его бесплатно кормили, давали бесплатный корт, мячи и тренеров, а они эти деньги не считают».
За Бублика Тарпищев вообще в то время обещал бороться, но для Александра предложенные в Казахстане условия были слишком заманчивыми. «Даже на турниры, проходившие в России, я был вынужден ездить в одиночестве. После переезда мог приезжать в Австралию с семьей, а предсезонные сборы проводить в Майами», — объяснял Бублик.
«Президент казахстанской федерации владеет состоянием в несколько миллиардов долларов, — констатировал “Советскому спорту” экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников. — Конечно, ему несложно выделить 400 тысяч на молодого и талантливого теннисиста, чтобы обеспечить ему все необходимое. Как справиться с этой тенденцией, мы не знаем».
Рецепт, пожалуй, можно придумать один — обыгрывать всех, в том числе уехавших, чтобы показать, кто сильнее. До поры до времени это получалось — так, Даниил Медведев обыграл Бублика шесть раз подряд. Но на прошлой неделе казахстанец в финале турнира в Галле впервые в карьере взял над первой ракеткой России верх. Причем, что примечательно, ни разу не выругавшись и не подав снизу. Так что вопрос, кого мы потеряли — теннисного отморозка или большого чемпиона — остается открытым.
Автор: Андрей Симоненко