Павлюченкова уже 4 года не выходит в финал. В Истбурне она проиграла 19-летней австралийке

Во втором сете поражение Павлюченковой предопределил третий гейм, в котором Анастасия ошибалась и вновь не смогла выиграть ни одного очка. Джойнт, поведя 2:1 с брейком, сосредоточилась на удержании преимущества и преуспела в этом. Россиянка боролась до последнего: в седьмом гейме Павлюченкова, подавая при 2:4, отыграла четыре брейк-пойнта, в том числе тройной. Однако сделать свой брейк Анастасия в этой партии так и не смогла и даже не приближалась к этому. Более того, в девятом гейме Джойнт добилась ещё одного брейка и вышла в финал — 7:5, 6:3 за 1 час 27 минут.