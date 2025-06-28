Россиянка Панова выиграла турнир в Бад-Хомбурге в парном разряде

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российская теннисистка Александра Панова в дуэте с китаянкой Го Ханьюй победила в финале травяного турнира в немецком Бад-Хомбурге, общий призовой фонд которого превышает 1 миллион долларов.
В решающем матче турнира российско-китайский дуэт обыграл посеянных под вторым номером Людмилу Киченок (Украина) и Эллен Перес (Австралия) со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 10:5. Спортсменки провели на корте 1 час 45 минут.
Пановой 36 лет. Россиянка выиграла 11-й титул в парном разряде в карьере и второй — в нынешнем сезоне. У 27-летней Го Ханьюй пятый карьерный титул и второй в сезоне.