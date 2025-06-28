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«За титул никто не поборется». Кафельников — о перспективах россиян на Уимблдоне-2025

Олимпийский чемпион, победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников высказался о перспективах российских игроков на Уимблдоне-2025 в мужском одиночном разряде.

Источник: Чемпионат.com

«Если говорить о перспективах россиян, то за титул никто не поборется. Вселяет надежды лишь Медведев и его удачное выступление в Галле на прошлой неделе. Какие-то призрачные перспективы, может, тут и есть. Что касается Карена Хачанова, то трава — точно не его покрытие. Если получится выиграть два или три матча, то это уже можно будет считать успешным выступлением. То же самое могу сказать о Рублёве. Иллюзий не нужно строить», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

Основной турнир Уимблдона-2025 в мужском одиночном разряде пройдёт с 30 июня по 13 июля. Действующий чемпион соревнований — испанец Карлос Алькарас.