«Точно продолжу играть». Паолини — о выступлении в парных разрядах турниров

Мне действительно нравится играть в паре. Это помогает мне в одиночке — с подачами, выходами к сетке. Приятная проблема — иметь оба разряда для игры. Так что, на данный момент я точно продолжу играть в паре", — приводит слова Паолини пресс-служба Уимблдона.