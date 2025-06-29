Ига Швёнтек: теннисный график слишком интенсивный. Правила оказывают на нас давление

"Я думаю, что график очень интенсивный, слишком интенсивный. Нет смысла играть больше 20 турниров в год. Иногда приходится жертвовать турниром в родной стране, потому что мы должны играть на турнирах WTA-500, чтобы избежать нуля очков в рейтинге. Такого рода обязательства и правила с определёнными турнирами оказывают на нас давление.