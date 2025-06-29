Медведев способен дойти до полуфинала, Мирра — улучшить прошлогодний результат. Чего ждать от россиян на Уимблдоне

Короткий травяной сезон традиционно закрывает Уимблдон. В течение двух недель, с 30 июня по 13 июля, пройдут матчи основной сетки британского «мейджора» с общим призовым фондом 38 828 000 фунтов стерлингов, или около 53 миллионов долларов. Третий в сезоне турнир «Большого шлема» любит преподносить сюрпризы, однако ждать многого от россиян на травяном покрытии в одиночных разряд, наверное, не стоит. С другой стороны, в женском парном теннисе у наших игроков имеются шансы даже на титул.
Готовность Медведева
В основной сетке мужского одиночного турнира практически стандартный набор наших теннисистов: «Большая русская тройка» (Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов), хотя в последнее время этот термин теряет свой вес, и Роман Сафиуллин. В квалификации Уимблдона еще выступали Павел Котов и Алибек Качмазов, но оба не смогли преодолеть первый раунд.
Все россияне попали в одну половину с главным фаворитом Уимблдона Карлосом Алькарасом, который уже второй раз подряд выходит на защиту титула. Испанец этим летом продемонстрировал, что по-прежнему прекрасно чувствует себя на траве, выиграл турнир категории ATP 500 в Лондоне.
Самая ранняя встреча с Алькарасом из наших маячит у Андрея Рублева. Они могут сойтись уже в четвертом круге. Вот только россиянину, который «посеян» на Уимблдоне под 14-м номером, нужно еще до этой стадии добраться. Год назад Рублев покинул турнир уже после первого круга, уступив в четырех сетах аргентинцу Франсиско Комесанье. Нынешним летом Андрей на траве не впечатлил. До Уимблдона он заявился на турнир в Галле, где выиграл один матч у Себастьяна Оффнера, но во втором круге закончил борьбу поражением от Томаса Мартина Этчеверри. Возможно, такая небольшая месячная нагрузка пойдет Андрею на пользу и он будет более свежим на «мейджоре». Да и особого давления на россиянина нет, ведь очки на Уимблдоне ему защищать сейчас не нужно. Соперник в стартовом круге у Рублева удобный — серб Ласло Дьере, у которого россиянин ведет по личным встречам 4:0.
Трое других наших игроков с Алькарасом могут сойтись только в полуфинале. Хорошие шансы, чтобы в нем оказаться, есть у Даниила Медведева. Первая ракетка России на травяных кортах начал обретать себя. В Галле Медведев был очень близок к титулу, впервые за 13 месяцев дойдя до финала турнира ATP. Вот только чудо-форму нынешним летом демонстрирует Александр Бублик. Экс-россиянин прошел в Галле лидера мирового рейтинга Янника Синнера, а с Медведевым в титульной встрече разобрался в упорных двух сетах. Сейчас Бублика называют скрытым фаворитом Уимблдона.
Даниил, несмотря на поражение от Александра, своим выступлением в Галле остался доволен. Даже назвал его практически идеальным. По его словам, к «мейджору» он готов на 90 процентов. На Уимблдоне Медведев «посеян» под 9-м номером. Год назад он доходил здесь до полуфинала, в котором уступил как раз Алькарасу. Однако до этого россиянин разобрался с первой ракеткой планеты Янником Синнером. Если от кого и ждать сейчас триумфа среди наших женщин и мужчин, то от Даниила. В первом круге он сойдется с французом Бенжаменом Бонзи. Из игроков топ-10 потенциальные встречи у Даниила могут быть в четвертом круге с Тейлором Фритцем (5-й номер «посева») и в четвертьфинале с Александром Зверевым (3-й), которого россиянин недавно обыгрывал в Галле.
«Если кто-то из наших ребят дойдет до четвертьфинала, это будет отличным результатом. На победу претендентов не вижу. Медведев? Он вернулся на один турнир», — поделился прогнозом с «СЭ» советский и российский теннисист Андрей Ольховский.
Соперником Карена Хачанова в первом круге Уимблдона станет американец Маккензи Макдональд. Россиянин тоже неплохо чувствует себя на траве и на немецком турнире добирался до полуфинала, где его остановил Бублик. Сетка на «мейджоре» для россиянина, учитывая его не самый высокий 17-й номер «посева», выглядит вполне благоприятно. Роман Сафиуллин, который в число «сеяных» не входит, стартует с поединка против итальянца Лучано Дардери.
Кризис Андреевой
В женском одиночном турнире представительство россиян солидное. В основную сетку напрямую прошли 11 наших теннисисток: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Анастасия Потапова, Вероника и Полина Кудерметовы, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Камилла Рахимова. К тому же через квалификацию пробилась Анастасия Захарова.
Наибольшие шансы из россиян даются Мирре Андреевой. Однако первая ракетка России находится в кризисе после «Ролан Гаррос», где в четвертьфинале она со слезами и спорами уступила француженке Лоис Буассон. Переход на травяное покрытие совсем не задался. Из трех матчей в одиночном разряде она победила только в одном. Плюс в Берлине Мирра в паре с Дианой Шнайдер закончили выступление уже в первом круге.
Из турниров «Большого шлема» Уимблдон выглядит для Андреевой самым нелюбимым. Год назад в Великобритании она не смогла выйти во второй раунд. Зато сейчас Мирра имеет хорошую возможность приобрести очки на этом «мейджоре», ведь потерять их она не может. Соперница по стартовому матчу не выглядит грозной — египтянка Маяр Шариф. Дальше оппонентки у россиянки тоже вполне проходимые. В третьем круге можно попробовать взять реванш у польки Магдалены Френх, которая обидела Андрееву на недавнем турнире в Берлине, в четвертом — потенциальная встреча с американкой Эммой Наварро.
Есть у нас в обойме те, кто любит травяные корты больше, чем Мирра. В первую очередь это третья ракетка России Екатерина Александрова. В Хертогенбосе этим летом она получила болезненный удар, когда упустила 11 матчболов в полуфинале против Элизе Мертенс. Но на турнире в Бад-Хомбурге, где Александрова дала бой Иге Свентек, было видно, что от того провала наша теннисистка отошла. Очередной ренессанс переживает Анастасия Павлюченкова, которая в Истбурне играла в полуфинале. До этой же стадии на турнире в Берлине доходила и Людмила Самсонова. Кстати, из пяти титулов WTA в ее карьере два она завоевала в коротком травяном сезоне.
Интересно, что этим трем российским теннисисткам, которые на Уимблдоне-2025 могут добиться чего-то серьезного, в соперницы в первом раунде достались представительницы Австралии: Александрова встретится с Присциллой Хон, Павлюченкова — с Айлой Томлянович, а Самсонова — с Майей Джойнт.
У второй ракетки России Дианы Шнайдер есть в коллекции титул на траве, который она добыла прошлым летом. Вот только в этом сезоне ей не хватает стабильности. За месяц Шнайдер успела выступить на трех травяных турнирах, но более-менее получилось только в Хертогенбосе — четвертьфинал. Уимблдон для Дианы, которая «посеяна» под 12-м номером, начнется поединком с японкой Моюкой Утидзимой.
«Мирра Андреева была на подъеме, но на траве пока не показывает никаких результатов. Если кто-то пройдет в полуфинал, это станет для нас хорошим итогом. Мне кажется, еще может сыграть женская пара. Но не думаю, что у нас есть явные претенденты на победу на Уимблдоне как в мужском, так и в женском разряде», — заявил Ольховский «СЭ».
В парном женском теннисе на титул среди россиян могут претендовать не только Андреева со Шнайдер. Тем более МиДи свой единственный в карьере совместный матч на травяном покрытии, который прошел в Берлине этим летом, проиграли. Зато в июне другие наши теннисисты побеждали в финалах турниров WTA: Ирина Хромачева с венгеркой Фанни Столлар в Хертогенбосе, а Александра Панова с китаянкой Го Ханьюй — в Бад-Хомбурге.
Михаил Кузнецов