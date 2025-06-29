Медведев способен дойти до полуфинала, Мирра — улучшить прошлогодний результат. Чего ждать от россиян на Уимблдоне

Самая ранняя встреча с Алькарасом из наших маячит у Андрея Рублева. Они могут сойтись уже в четвертом круге. Вот только россиянину, который «посеян» на Уимблдоне под 14-м номером, нужно еще до этой стадии добраться. Год назад Рублев покинул турнир уже после первого круга, уступив в четырех сетах аргентинцу Франсиско Комесанье. Нынешним летом Андрей на траве не впечатлил. До Уимблдона он заявился на турнир в Галле, где выиграл один матч у Себастьяна Оффнера, но во втором круге закончил борьбу поражением от Томаса Мартина Этчеверри. Возможно, такая небольшая месячная нагрузка пойдет Андрею на пользу и он будет более свежим на «мейджоре». Да и особого давления на россиянина нет, ведь очки на Уимблдоне ему защищать сейчас не нужно. Соперник в стартовом круге у Рублева удобный — серб Ласло Дьере, у которого россиянин ведет по личным встречам 4:0.