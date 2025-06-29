Бублик сделал признание о матчах против российских теннисистов

«Конечно же, когда ты играешь с ними, в любом случае какие-то воспоминания есть, желание обыграть кого-то, например, я никогда не обыгрывал Карена (Хачанова), никогда не обыгрывал Даню. Мы с Кареном играли всего один раз до этого, с Даней вот была такая тяжелая личка. Поэтому да, конечно, для России, для Казахстана, для всего постсоветского пространства эти матчи вызывают больший интерес, когда встречаются два соотечественника. Или, допустим, в случае меня, я перешел, но все равно я русский человек, вырос с ними. Поэтому, наверное, такие матчи подогревают больше интереса», — добавил Бублик.