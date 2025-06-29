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Бублик сделал признание о матчах против российских теннисистов

Казахстанский теннисист Александр Бублик (№ 30 в рейтинге ATP) ответил, чувствует ли он дополнительную мотивацию в матчах против россиян, передают Vesti.kz со ссылкой на «Чемпионат».

Источник: Соцсети

«Думаю, что да, конечно, все-таки я с ними вырос, прошел весь теннисный путь от самого начала. Грубо говоря, Даня (Медведев) был первым в мире, ребята были все в десятке, я был семнадцатым, то есть это такой путь длиной в жизнь, наверное», — сказал Бублик в интервью на YouTube-канале First & Red.

«Конечно же, когда ты играешь с ними, в любом случае какие-то воспоминания есть, желание обыграть кого-то, например, я никогда не обыгрывал Карена (Хачанова), никогда не обыгрывал Даню. Мы с Кареном играли всего один раз до этого, с Даней вот была такая тяжелая личка. Поэтому да, конечно, для России, для Казахстана, для всего постсоветского пространства эти матчи вызывают больший интерес, когда встречаются два соотечественника. Или, допустим, в случае меня, я перешел, но все равно я русский человек, вырос с ними. Поэтому, наверное, такие матчи подогревают больше интереса», — добавил Бублик.

Напомним, что по ходу победного для себя турнира в Галле (Германия) Бублик впервые в карьере обыграл россиян Карена Хачанова (в полуфинале) и Даниила Медведева (в финалк).