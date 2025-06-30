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Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона

Медведев и Рублев сохранили свои позиции в рейтинге ATP перед стартом Уимблдона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на девятой и 14-й позиции соответственно в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Тройка лидеров осталась неизменной: первый в рейтинге — итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, третий — немец Александр Зверев.

Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 30 июня по 13 июля. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас. В первом круге Медведев сыграет против француза Бенжамена Бонзи, Рублев встретится с сербом Ласло Дьёре.

Рейтинг АТР, версия от 30 июня:

  • 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10430 баллов;
  • 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300;
  • 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500;
  • 4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650;
  • 5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4635;
  • 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630;
  • 7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140;
  • 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3530;
  • 9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420;
  • 10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130…
  • 14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2920…
  • 20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2240;
  • 75 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 831.

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