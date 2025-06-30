Медведев и Рублев сохранили позиции в рейтинге ATP перед началом Уимблдона

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев остались на девятой и 14-й позиции соответственно в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Тройка лидеров осталась неизменной: первый в рейтинге — итальянец Янник Синнер, второй — испанец Карлос Алькарас, третий — немец Александр Зверев.
Уимблдон, который является третьим в сезоне турниром Большого шлема, пройдет с 30 июня по 13 июля. Действующим победителем является испанец Карлос Алькарас. В первом круге Медведев сыграет против француза Бенжамена Бонзи, Рублев встретится с сербом Ласло Дьёре.
Рейтинг АТР, версия от 30 июня:
- 1 (1). Янник Синнер (Италия) — 10430 баллов;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 9300;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6500;
- 4 (4). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650;
- 5 (5). Тейлор Фриц (США) — 4635;
- 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4630;
- 7 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 4140;
- 8 (8). Хольгер Руне (Дания) — 3530;
- 9 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3420;
- 10 (10). Бен Шелтон (США) — 3130…
- 14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2920…
- 20 (19). Карен Хачанов (Россия) — 2240;
- 75 (75). Роман Сафиуллин (Россия) — 831.