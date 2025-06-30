Павлюченкова поднялась на девять позиций в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 59-го на 50-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Анастасия Павлюченкова дошла до полуфинала травяного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), где уступила будущей победительнице турнира австралийке Майе Джойнт.
Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко, далее идут американка Кори Гауфф и полька Ига Швёнтек, которая поднялась на одну позицию.
Чемпионская гонка WTA, версия от 30 июня:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6615 очков;
- 2 (2). Кори Гауфф (США) — 4599;
- 3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 3983;
- 4 (3). Мэдисон Киз (США) — 3975;
- 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 3594;
- 6 (6). Джессика Пегула (США) — 3290;
- 7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 2666;
- 8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2406;
- 9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2241;
- 10 (10). Аманда Анисимова (США) — 2153;
- 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 1947…
- 17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 1459…
- 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1363…
- 30 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 922;
- 31 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 897…
- 42 (45). Анна Блинкова (Россия) — 735…
- 50 (59). Анастасия Павлюченкова — 664.