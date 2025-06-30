Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Павлюченкова поднялась на девять позиций в чемпионской гонке WTA

Павлюченкова поднялась в чемпионской гонке WTA на 50-е место.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россиянка Анастасия Павлюченкова поднялась с 59-го на 50-е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Анастасия Павлюченкова дошла до полуфинала травяного турнира категории WTA 250 в Истбурне (Великобритания), где уступила будущей победительнице турнира австралийке Майе Джойнт.

Лидирует по-прежнему белоруска Арина Соболенко, далее идут американка Кори Гауфф и полька Ига Швёнтек, которая поднялась на одну позицию.

Чемпионская гонка WTA, версия от 30 июня:

  • 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6615 очков;
  • 2 (2). Кори Гауфф (США) — 4599;
  • 3 (4). Ига Швёнтек (Польша) — 3983;
  • 4 (3). Мэдисон Киз (США) — 3975;
  • 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 3594;
  • 6 (6). Джессика Пегула (США) — 3290;
  • 7 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 2666;
  • 8 (8). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2406;
  • 9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 2241;
  • 10 (10). Аманда Анисимова (США) — 2153;
  • 11 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 1947…
  • 17 (17). Людмила Самсонова (Россия) — 1459…
  • 19 (19). Диана Шнайдер (Россия) — 1363…
  • 30 (28). Вероника Кудерметова (Россия) — 922;
  • 31 (29). Анастасия Потапова (Россия) — 897…
  • 42 (45). Анна Блинкова (Россия) — 735…
  • 50 (59). Анастасия Павлюченкова — 664.

Узнать больше по теме
Биография Мирры Андреевой: карьера и личная жизнь теннисистки
Семнадцатилетняя россиянка Мирра Андреева играет в профессиональном теннисе меньше двух лет. За это время ей удалось с успехом выступить на престижных теннисных турнирах и даже установить мировые рекорды.
Читать дальше