Медведев потеряет звание первой ракетки России

Таким образом, занимавший девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед стартом Уимблдона Медведев потеряет 790 очков, у него останется 2630 баллов. После турнира первой ракеткой России станет Андрей Рублев, у которого даже в случае поражения в первом круге будет 2920 баллов. Сейчас он идет 14-м в рейтинге ATP.