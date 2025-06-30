Медведев потеряет звание первой ракетки России

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Теннисист Даниил Медведев перестанет быть первой ракеткой России после вылета в первом раунде Уимблдонского турнира.
Посеянный на турнире под девятым номером Медведев в понедельник уступил французу Бенжамену Бонзи со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6. В прошлом сезоне он дошел до полуфинала.
Таким образом, занимавший девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед стартом Уимблдона Медведев потеряет 790 очков, у него останется 2630 баллов. После турнира первой ракеткой России станет Андрей Рублев, у которого даже в случае поражения в первом круге будет 2920 баллов. Сейчас он идет 14-м в рейтинге ATP.
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