Медведев раскритиковал игру соперника на Уимблдоне

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев по ходу матча первого круга Уимблдонского турнира выразил недовольство тем, что его соперник Бенжамен Бонзи демонстрирует уровень игры выше своего обычного.
Посеянный на турнире под девятым номером Медведев в понедельник уступил Бонзи со счетом 6:7 (2:7), 6:3, 6:7 (3:7), 2:6.
«Почему бы не играть так каждый день и не зарабатывать миллионы? Нет, он решает сделать это один раз», — произнес Медведев на корте по ходу тай-брейка первого сета.
Бонзи второй раз в карьере обыграл соперника из топ-10 мирового рейтинга. Во втором круге 64-я ракетка мира встретится с Джорданом Томпсоном (Австралия).
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