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Киз вышла во второй круг Уимблдона

Восьмая ракетка мира Киз вышла во второй круг Уимблдона, обыграв Русе.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Американская теннисистка Мэдисон Киз пробилась во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Во встрече первого раунда американка, получившая шестой номер посева, победила представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счетом 6:7 (4:7), 7:5, 7:5.

В следующем круге восьмая ракетка мира сыграет с сербкой Ольгой Данилович.

В другом матче первого раунда канадка Лейла Фернандес (29-й номер посева) победила Ханну Клагман (Великобритания) — 6:1, 6:3.