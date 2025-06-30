Медведев заявил, что его пока не беспокоит позиция в рейтинге ATP

«Мне кажется, я играл не сильно хуже, чем на турнире в Халле. Покрытие немного другое. Чуть-чуть медленнее, еще и жара. Но каждый раз, даже когда я бил хорошо, он находил ответ. В Халле я должен был играть либо с Бонзи, либо с Алисом. Я смотрел их матч. Бонзи не мог два мяча подряд в корт попасть. Я удивился. Подумал: “Против Кентена будет сложно”. Я хорошо сыграл, выиграл. А сегодня Бонзи почти не ошибался. Желаю ему играть на таком уровне. Я посмотрел сетку. Если он будет играть так, как сегодня, он точно выйдет в четвертый круг. Потом будет Фриц — уже сложнее. Но я не удивлюсь, если Бонзи больше так не сыграет», — добавил Медведев.