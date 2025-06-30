Медведев заявил, что его пока не беспокоит позиция в рейтинге ATP

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не волнуется из-за позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Россиянин в понедельник проиграл в первом круге Уимблдона французу Бенжамену Бонзи в четырех партиях. Занимавший девятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) перед стартом Уимблдона Медведев потеряет 790 очков, у него останется 2630 баллов. После турнира первой ракеткой России станет Андрей Рублев.
«Для меня это вопрос уверенности. Если бы не результаты в Халле, я бы сидел здесь и говорил, что со мной точно что-то не так. Но сейчас это вопрос пары матчей. В этом году я проиграл много равных концовок. Как только начну выигрывать такие матчи, смогу подниматься в рейтинге. Пока я не особо переживаю. Если закончу год где-то на 15-м месте в рейтинге, тогда, может быть, начну волноваться. А пока — нет», — приводит слова Медведева The Tennis Letter в соцсети X.
«Мне кажется, я играл не сильно хуже, чем на турнире в Халле. Покрытие немного другое. Чуть-чуть медленнее, еще и жара. Но каждый раз, даже когда я бил хорошо, он находил ответ. В Халле я должен был играть либо с Бонзи, либо с Алисом. Я смотрел их матч. Бонзи не мог два мяча подряд в корт попасть. Я удивился. Подумал: “Против Кентена будет сложно”. Я хорошо сыграл, выиграл. А сегодня Бонзи почти не ошибался. Желаю ему играть на таком уровне. Я посмотрел сетку. Если он будет играть так, как сегодня, он точно выйдет в четвертый круг. Потом будет Фриц — уже сложнее. Но я не удивлюсь, если Бонзи больше так не сыграет», — добавил Медведев.
Ранее в нынешнем сезоне российский теннисист выбыл в первом круге Открытого чемпионата Франции и во втором раунде Australian Open.