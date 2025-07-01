Наоми Осака обыграла Талию Гибсон в первом круге Уимблдона-2025

Встреча продолжалась 1 час 35 минут. В её рамках Осака четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Гибсон два эйса, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.