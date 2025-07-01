Соболенко — о матче Синнера и Алькараса: не завидую тем, кому приходится играть 5 часов

— Я была рада видеть такой длинный и качественный матч. Для зрителей пять часов отличного тенниса — это потрясающе и весело. Но как теннисистка я не завидую тем, кому приходится играть пять часов. Мне сложно представить, сколько дней у них ушло на восстановление после такого безумного матча. Но это был невероятный матч, — приводит слова Соболенко The Tennis Letter со ссылкой на пресс-конференцию.