Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдона

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.
Во встрече первого раунда девятая ракетка турнира Бадоса проиграла британке Кэти Бултер со счетом 2:6, 6:3, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.
В следующем круге представительница Великобритании сыграет с аргентинкой Соланой Сьеррой, которая выступает на турнире в качестве лаки-лузера.
Результаты других матчей:
Эшлин Крюгер (США, 31-й номер посева) — Мика Стойсавлевич (Великобритания, wild card) — 6:3, 6:2;
Элизе Мертенс (Бельгия, 24) — Линда Фрухвиртова (Чехия, квалификация) — 6:4, 6:2.