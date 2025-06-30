Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдона

Бадоса проиграла Бултер и не прошла во второй круг Уимблдона.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла выйти во второй круг Уимблдонского турнира, который проходит на травяных кортах Лондона.

Во встрече первого раунда девятая ракетка турнира Бадоса проиграла британке Кэти Бултер со счетом 2:6, 6:3, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты.

В следующем круге представительница Великобритании сыграет с аргентинкой Соланой Сьеррой, которая выступает на турнире в качестве лаки-лузера.

Результаты других матчей:

Эшлин Крюгер (США, 31-й номер посева) — Мика Стойсавлевич (Великобритания, wild card) — 6:3, 6:2;

Элизе Мертенс (Бельгия, 24) — Линда Фрухвиртова (Чехия, квалификация) — 6:4, 6:2.