«Заставляю себя выживать в эти моменты». Алькарас — об аномальной жаре на Уимблдоне

Играть в такую жару может быть довольно сложно. Это становится ещё тяжелее, если матч и розыгрыши длинные. На самом деле, мы играем в жёстких условиях в некоторых местах в течение года, и играть в таких условиях очень непросто. Тем не менее мы теннисисты. Я всегда говорю, что нужно как можно скорее привыкнуть к этому, чтобы это не слишком влияло на твою игру. Физически это тяжело, конечно. В некоторые моменты матча ты можешь чувствовать себя немного не в форме, потому что солнце светит на тебя всё время. Поэтому у меня есть свои средства, которые я принимаю во время матчей, чтобы подстегнуть себя, я заставляю себя выживать в эти моменты, всегда чувствуя себя готовым продолжать борьбу. В целом это сложно", — сказал Алькарас на пресс-конференции.