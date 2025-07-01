Осака не знала, что Кирьос сидел в её боксе на матче первого круга Уимблдона-2025

Я знаю, что он как бы указывает своему боксу, что делать, и он, вероятно, заметил бы, если бы я была там, а я в общем-то предпочитаю проводить большую часть времени в отключке. Немного неловко, что он был там, а я не знала. Но да, думаю, это круто, что он был там. Я рада, что он пришёл на мой матч. Надеюсь, что, возможно, он что-то почувствовал… У меня не хватило бы смелости сказать «вдохновился», но я надеюсь, что он тоже сможет немного понять, что я делаю на корте, — приводит слова Осаки с пресс-конференции The Tennis Letter.