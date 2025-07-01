«Снова начинаешь давить на себя». Киз — о настрое на крупные турниры после победы на AO

«Действительно, это может немного снизить давление, потому что я достигла того, чего желала всю жизнь. Однако психология теннисиста быстро включается, и ты снова начинаешь давить на себя, чтобы выиграть следующий титул. Я не чувствую, что моя психология изменилась», — приводит слова Киз Punto de Break.