Арина Соболенко рассказала татуировку с каким из спортсменов хотела бы себе сделать

— Уимблдон — это особая история, потому что трава, история, атмосфера… Я подбираю часы под одежду, обычно не под конкретный турнир, но Уимблдон — другое дело. Здесь хочется зелёного, травяного, и вот мы здесь, — сказала Соболенко в видео, размещённом в одной из социальных сетей GQ.